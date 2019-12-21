İSTANBUL VE SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANLARINDA KAÇAK İLAÇ OPERASYONU 

-2 OPERASYONDA 123 BİN 610 ADET KAÇAK İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ

İSTANBUL () TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında düzenlenen 2 operasyonda yaklaşık 2 milyon 300 bin lira değerinde 123 bin 610 adet kaçak ilaç ele geçirildi.

İstanbul Havalimanında gerçekleştirilen ilk operasyonda bakanlık kullanımındaki Varış Öncesi Yolcu Bildirim Programındaki yolcu verileri analiz edildi. Yapılan inceleme sonucunda Hindistan'ın Yeni Delhi Havalimanından gelen İran uyruklu üç yolcu riskli olarak değerlendirildi. Şüpheli yolcuları taşıyan uçak Hava Takip Sistemi üzerinden izlendi. Uçağın İstanbul Havalimanına iniş yapmasının ardından riskli görülen üç yolcu tespit edildi ve takip altına alındı. Yolcular, gümrüğe tabi eşyalarının bulunmadığını beyan ederek yeşil hattan yolcu salonunu terk ettikleri sırada Gümrük Muhafaza ekiplerince durduruldu. İran uyruklu üç yolcunun beraberindeki bagajlar x-ray tarama cihazı ile tarandı ve içerlerinde şüpheli yoğunluğa rastlandı. Bunun üzerine açılarak aranan valizlerde 71 bin 110 adet cinsel gücü arttırıcı ilaç ele geçirildi.

KANSER TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul'da, Sabiha Gökçen Havalimanında gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise Kırgızistan'ın Bişkek Havalimanından gelen yabancı uyruklu bir kişi Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkatini çekti. Yolcunun şüpheli davranışlar sergilediğini fark eden Gümrük Muhafaza ekipleri şüpheliyi gözetim altına aldı. Şüpheli herhangi bir beyanda bulunmadan yolcu salonundan çıkarken durduruldu. Şüphelinin valizlerinde yapılan aramada 52 bin 500 adet kanser tedavisinde kullanılan ilaç ele geçirildi. Her iki operasyonda ele geçirilen 123 bin 610 adet kaçak ilacın piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 300 bin lira olduğu belirlendi. Operasyonlarda ele geçirilen kaçak ilaçları yasa dışı yollardan, ilaçlara ilişkin herhangi bir izin belgesi ibraz etmeden ve vergileri ödenmeksizin yurda sokmak isteyenler hakkında soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Ele geçirilen kaçak ilaçlar