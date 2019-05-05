İSTANBUL VE İZMİR'DE GELİNCİK DERİSİ İLE SÜLÜK OPERASYONU

İSTANBUL,()

İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen operasyonlarda 400 adet gelincik derisi ve 25 bin adet sülük ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda yapılan operasyonda 25 bin sülük, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yapılan operasyonda ise 400 gelincik derisi ele geçirildi.

Ukrayna'dan İstanbul Havalimanı'na gelen iki kişiden şüphelenen ekipler şüphelileri takip altına aldı. İki kişi gümrük kontrol noktasını geçtikten sonra Türkiye'ye giriş yapmak üzereyken durdurularak beraberlerindeki bagajları x-ray cihazına sevk edildi. Taramada valizlerin içinde şüpheli organik yoğunluklar görülmesi üzerine yapılan kontrollerde 25 bin adet sülük tespit edildi.

Bir diğer operasyon ise İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda düzenlendi. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince Varış Öncesi Yolcu Programında yapılan analizlerde şüpheli 2 kişi tespit edildi. Şüphelilerden birinin Ukrayna'dan İstanbul aktarmalı olarak İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geleceğinin tespit edilmesi üzerine şüphelinin yaptığı işlemler takibe alındı. Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Gelen Yolcu Salonunda kontrol edilen şüphelinin çantasının X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edildi. Şüphelinin valizinden 400 adet gelincik derisi ele geçirildi. Her iki olayla ilgili soruşturmaya başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyon anına ilişkin görüntüler

-Ele geçirilen deri ve sülükler



