 - İSTANBUL VE BATMAN'DA DEAŞ OPERASYONU:  YABANCI UYRUKLU 28 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik dün gece İstanbul ve Batman'da operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin destek verdiği operasyon kapsamında İstanbul'da Sultanbeyli, Pendik, Bağcılar, Kadıköy ve Çekmeköy 'de toplam 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul'daki operasyonda yabancı uyruklu 27 kişi yakalandı. Batman'da ise 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir pompalı tüfek, çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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(Polis Kamerası)

-Özel Harekat polislerinin evlere girmesi

-TEM ekiplerin evde yaptığı aramalar

-Bazı şüphelilerin gözaltına alınması

-Genel ve detaylar

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-Hastaneye getirilen şüpheliler

-Genel ve Detaylar