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İSTANBUL VALİSİ VASİP ŞAHİN'DEN BEYOĞLU'NA ZİYARET 

İstanbul, ()-  İstanbul Valisi Vasip Şahin, Beyoğlu Belediyesi'ni ziyaret etti. Vali Şahin ardından Beyoğlu'nda hayata geçirilen projeleri yerinde inceledi.  İlk olarak Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircanla başkanlık binasında...

İSTANBUL VALİSİ VASİP ŞAHİN'DEN BEYOĞLU'NA ZİYARET 

İstanbul, ()- 
İstanbul Valisi Vasip Şahin, Beyoğlu Belediyesi'ni ziyaret etti. Vali Şahin ardından Beyoğlu'nda hayata geçirilen projeleri yerinde inceledi. 
İlk olarak Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircanla başkanlık binasında bir araya gelen Vali Şahin, daha sonra yenileme çalışmaları tamamlanan İstiklal Caddesi üzerinde, Restorasyon çalışmaları tamamlanan Narmanlı Han, Tarlabaşı Yenileme Projesi, Taksim Camii ve Cihangir Sosyal Tesisleri'ndeki çalışmaları inceledi.

"BEYOĞLU'NDA YAŞAYAN VATANDAŞLARIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRAN BİR UYGULAMA"
Beyoğlu Belediyesi'nin akıllı şehir mobil uygulamaları hakkında bilgi veren İstanbul Valisi Vasip Şahin,"Gerçekten de Beyoğlu'nda yaşayan insanlarımızın hayatını kolaylaştıran bilgi erişimini çok rahatlatan, denetimlerde etkinlik sağlayan bir uygulama inşallah diğer belediyelerimizde ve kamu kurumlarımızda da örnek teşkil edebilecek bir uygulama olur" dedi.

"ESKİ ESERLER BİZİM EN BÜYÜK ZENGİNLİKLERİMİZDİR"
Restorasyon faaliyetlerine de değinen Vali Şahin, "Eski eserler bizim en büyük zenginliklerimizdir. Bunları yaşatmamız geleceği sağlam ve kullanılabilir bir şekilde aktarmamız hem de bunu ülkemizi ziyaret eden değerli yerli-yabancı tüm ziyaretçilere de göstermemiz ve onların da istifade etmesine imkan sunmamız gerekiyor. Bu da işin ticari boyutudur. Bu anlamda da İstanbul'da ve Beyoğlunda çok güzel şeyler yapılıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. 

Görüntü Dökümü:
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Vasip Şahin ve Belediye Başkanı'nın İstiklal Caddesi'de yürümeleri
Restorasyon çalışmaları tamamlanan yerlerin gezilmesi
Vasip Şahin röp.
 

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