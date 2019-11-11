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İSTANBUL - VALİLİK: LEMESURİER'İN ÖLÜMÜYLE GENİŞ KAPSAMLI İDARİ VE ADLİ TAHKİKAT BAŞLATILMIŞTIR
İstanbul İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Beyoğlu'nda İngiliz uyruklu James Gustaf Edward Lemesurier'in ölümüyle ilgili geniş kapsamlı idari ve adli tahkikat başlatılmıştır" denildi. İstanbul Valiliği'nden Eski İngiliz...
GÜNDEM 11.11.2019, 14:37
İstanbul
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Beyoğlu'nda İngiliz uyruklu James Gustaf Edward Lemesurier'in ölümüyle ilgili geniş kapsamlı idari ve adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.
İstanbul Valiliği'nden Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Lemesurier'in ölü bulunmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklakada, "Beyoğlu Kemankeş Karamustafapaşa Mahallesinde, bugün sabah saatlerinde meydana gelen, İngiliz uyruklu James Gustaf Edward Lemesurier isimli şahsın ölüm olayı ile ilgili geniş kapsamlı idari ve adli tahkikat başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.
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