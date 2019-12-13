İSTANBUL VALİLİĞİ YENİ YIL YORTUSUNU KUTLADI

Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL()

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın ev sahipliğinde Çırağan Sarayı'nda 'Yeni Yıl Yortusu' resepsiyonu düzenlendi. Geceye Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos, Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan ve çok sayıda dini lider katıldı.

İstanbul Valiliği, Çırağan Sarayında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul'da yaşayan dini liderlerin katılımıyla Yeni Yıl Yortusunu kutlama resepsiyonu düzenledi. Resepsiyona katılanlar arasında, Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos, Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan, Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Levon Boğos Zekiyan, Türkiye Süryani Katolik Cemaati Ruhani Reisi Orhan Abdulahad Çanlı'nın yanı sıra Hristiyan inancına mensup dini ve ruhani liderler, başkonsoloslar, iş dünyası, spor, sanat dünyasından isimler, İstanbul'da eğitim alan yabancı üniversite öğrencileri ve yabancı basın kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.



“TÜRKİYE TÜM KÜLTÜR VE İNANÇLAR İÇİN GÜVENCE MERKEZİ OLMAYI SÜRDÜRECEKTİR"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Anayasamızda; herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz. Suçlanamaz denilerek, bu haklar en üst yasa ile teminat altına alınmıştır. Türkiye, geçmişte olduğu gibi gelecekte de, medeniyetler ve inançlar beşiği olacak, Anadolu'dan aldığı birikim ve güçle, bölgesinde ve dünyada barış ve istikrara katkıda bulunmaya devam edecek; tüm kültür ve inançlar için, güvence merkezi olmayı sürdürecektir" dedi.



“İSTANBUL'UMUZDA ASIRLARDAN BERİ, MABETLER BİRBİRİNİ İNCİTMEDEN YÜKSELMEKTEDİR"

Vali Yerlikaya, "İnsanlık olarak büyük sınav veriyoruz. Daha adil, daha barışçı, her insanın insanca yaşayabildiği bir dünya için, hepimiz elimizden gelenin daha iyisini yapmak için, çok çalışmak zorundayız. Dostlarım, bu konuda İstanbul, insanlığa kılavuz olacaktır. İstanbul'umuzda asırlardan beri, mabetler birbirini incitmeden yükselmektedir. Kilise ve havraların bahçeleri ile camilerimizin bahçeleri birbirine bitişiktir. Yüzyılların birikimini yansıtan geleneklerimiz bizi birbirimize kenetlemektedir. Bu bağlamda, birlikte yaşamanın en görkemli modeli, İstanbul'un insanlığın tüm dertlerinin şifası olduğuna inanıyorum. Bugün dünyanın bazı bölgelerindeki İslamafobi, antisemitizm ve Hıristiyanlık karşıtı düşüncelere karşılık, bu topraklarda yeşeren ve binlerce yıldır kök salan İslam anlayışı; sevgiyi, dayanışmayı, barışı ve hoşgörüyü temel alan bir geleneğe yaslanmaktadır" şeklinde konuştu



“SAHAK MAŞALYAN'I TEBRİK EDİYOR, BAŞARILAR DİLİYORUM"

Konukların yeni yılını kutlayarak sözlerine devam eden Yerlikaya, "Dünya yeni bir yıla giriyor. Noel'i, yeni yılı, birçok medeniyete ve inanışa ev sahipliği yapmış İstanbul'da karşılayan Hıristiyan yurttaşlarımıza, siz değerli konuklarımıza ve bütün Hıristiyan alemine huzur, barış ve mutluluk diliyorum. Bu vesileyle, Ermeni cemaatinin takdirleri ile ruhani lider seçilen Türkiye Ermenileri 85'inci Patriği Sayın Sahak Maşalyan'ı tebrik ediyor, başarılar diliyorum.

Hıristiyan dünyasının Noel Bayramlarını bir kez daha kutluyor, başarı ve esenlikler temenni ediyorum.

2020 yılının; Size, ailenize, sevdiklerinize ve tüm insanlığa, iyilik ve güzellikler getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Resepsiyon, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nun müzik dinletisi ile son buldu.



Görüntü Dökümü:

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-Salona gelenlerden detaylar

-Vali Yerlikaya'dan detaylar

-Dini liderlerden detaylar

-Vali Yerlikaya konuşması





