İSTANBUL VALİLİĞİ: TÜM OLGULARDA SAPTANAN SİYANÜR DÜZEYLERİ ÖLDÜRÜCÜ OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞTİR
İSTANBUL Fatih'te 2'si kadın 4 kardeşin evlerinde ölü bulunması olayına ilişkin İstanbul Valiliği'nce, "tüm olgularda saptanan siyanür düzeyleri öldürücü olarak değerlendirilmiştir" açıklamasında bulunuldu. İstanbul Valiliği'nce...
İSTANBUL
Fatih'te 2'si kadın 4 kardeşin evlerinde ölü bulunması olayına ilişkin İstanbul Valiliği'nce, "tüm olgularda saptanan siyanür düzeyleri öldürücü olarak değerlendirilmiştir" açıklamasında bulunuldu.
İstanbul Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "05 Kasım 2019 Salı günü saat 22.45'te 155 Polis İmdat Hattına yapılan bir ihbarda; Fatih ilçemiz, Molla Gürani Mahallesi, Oğuzhan Caddesi, 28/4 numaralı mesken sakinlerine ulaşılamadığı bildirilmiştir. Belirtilen adreste yapılan ilk incelemede; kilitli bulunan giriş kapısı, Cumhuriyet Savcısı talimatı doğrultusunda çilingir yardımıyla açılmış, evde bulunan Cüneyt Yetişkin(48, Oya Yetişkin(54), Kamuran Yetişkin (59) ve Yaşar Yetişkin (56 4 kardeşin hayatlarını kaybettikleri tespit edilmiştir" hatırlatması yapıldı.
Olay sonrasında Fatih Kaymakamlığı'nın yaptığı açıklamayla kamuoyunun bilgilendirildiği, evdeki yoğun koku nedeniyle AFAD KBRN ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.
"SAPTANAN SİYANÜR DÜZEYLERİ ÖLDÜRÜCÜ"
Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
"Konuyla ilgili olarak Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsilerde tespit edilen ilk bulgulara göre; siyanür zehirlenmesine bağlı değişimler dışında, şahısların ölümlerine müessir başkaca makroskopik patolojik bulgu tespit edilmediği belirtilerek, tüm olgularda saptanan siyanür düzeyleri öldürücü olarak değerlendirilmiştir. Başlatılan adli ve idari tahkikatlar ile otopside alınan örnekler üzerinde ayrıntılı analizler devam etmektedir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir."
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