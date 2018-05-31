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İSTANBUL VALİLİĞİ'Nİ İŞGAL DAVASINDA KARAR (1)

  Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul 15 Temmuz darbe girişimi gecesi İstanbul Valiliği'ni işgal girişiminde bulunan 12'si tutuklu 14'ü rütbeli 90 askerin yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti "Anayasayı ihlal" suçundan...

İSTANBUL VALİLİĞİ'Nİ İŞGAL DAVASINDA KARAR (1)

 


Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul
15 Temmuz darbe girişimi gecesi İstanbul Valiliği'ni işgal girişiminde bulunan 12'si tutuklu 14'ü rütbeli 90 askerin yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti "Anayasayı ihlal" suçundan 8 sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. 2 sanığın da dosyasının ayrılmasına karar veren mahkeme heyeti, aralarında erlerinde bulunduğu 80 sanığın da suçların kasıt unsurları itibariyle oluşmadığı anlaşıldığından ayrı ayrı beraatlerine karar verildi. Karar oybirliğiyle alındı.

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