İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN YAĞIŞ UYARISI
Orhan OĞUZ / İSTANBUL İstanbul Valiliği vatandaşları, sağanak yağışla oluşabilecek sel, su baskını ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı. İstanbul Valiliği, Meteoroloji 1. Bölge...
Orhan OĞUZ / İSTANBUL
İstanbul Valiliği vatandaşları, sağanak yağışla oluşabilecek sel, su baskını ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
İstanbul Valiliği, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin verilerini paylaşarak, İstanbullulara kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerinden sonra (7 Ekim Pazartesi 23.00-8 Ekim Salı 18.00) Marmara'nın kuzeydoğusunda sağanak yağışlar görülecek.
Gece saatlerinde etkisini artıracak yağışların İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (30-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sel, su baskını ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
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