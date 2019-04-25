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İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ ÇOCUK İSTİSMARI AÇIKLAMASI

İSTANBUL İstanbul Valiliği Küçükçekmece'deki çocuk istismarına ilişkin yapılan açıklamada, "Küçükçekmece'de ilçemizde yaşanan çocuk istismarı olayının faili yakalandı" denildi.  Açıklamada, "Küçükçekmece ilçemizde 22...

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ ÇOCUK İSTİSMARI AÇIKLAMASI

İSTANBUL
İstanbul Valiliği Küçükçekmece'deki çocuk istismarına ilişkin yapılan açıklamada, "Küçükçekmece'de ilçemizde yaşanan çocuk istismarı olayının faili yakalandı" denildi. 
Açıklamada, "Küçükçekmece ilçemizde 22 Nisan 2019 tarihinde meydana gelen küçük yaştaki çocuğun istismarı olayını bir kez daha nefretle kınıyor, yavrumuza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Masum yavrumuzun bu çirkin olaydan olumsuz etkilenmemesi ve normal hayatına kavuşması için doktorlarımız, çocuk psikiyatristi ve psikologlarımızca süreç yakından takip edilmiş ve mümkün olan en kısa sürede tedavisi tamamlanarak taburcu edilmiştir." ifadelerinde yer verildi.
Açıklama şöyle devam etti:
Bu olayın kısa zamanda aydınlatılması ve failin adalete teslim edilmesi için Asayiş, Çocuk Şube, Terörle Mücadele, Siber Suçlar, İstihbarat, Güvenlik, Çevik Kuvvet ve diğer birimlerimizden sadece bu olay için özel ekipler oluşturulmuş ve titizlikle devam eden yoğun çalışmalar sonucu fail yakalanmıştır. Olayın adli soruşturması devam etmektedir. İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bütün ekiplerimizi, bu olayın aydınlatılmasında göstermiş oldukları üstün gayretlerden dolayı canı gönülden tebrik ediyor, sağduyulu davranarak yardımcı olan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. İlimizde yaşanan vicdanları sızlatan bu insanlık dışı ve asla kabul edilemez olayların bir daha tekrarlanmaması için toplumsal birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

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