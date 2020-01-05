İstanbul Valiliği'nden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı

İSTANBUL, () İSTANBUL Valiliği, yaptığı açıklamayla İstanbul için fırtına ve kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Kar yağışının beklenmediğinin belirtildiği açıklamada, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1.Bölge Müdürlüğü (İstanbul) meteorolojik uyarıda bulundu. İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden verilen bilgiye göre; Rüzgârın, İstanbul'un Anadolu Yakası’nda fırtına (60-80 km/sa), İstanbul'un Avrupa Yakası’nda ise kuvvetli ve tam fırtına (80-110 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ

Bu akşam saatlerinden itibaren il genelinde görülecek olan sağanak yağışların, yarın gün boyunca ve Salı günü gece saatlerine kadar kuvvetli (60-100 kg/m2) olması tahmin edilmektedir. İstanbul genelinde kar yağışı beklenmemektedir. Kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle; ani sel, su baskını, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar (Hava, Deniz, Kara ulaşımı) gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."