İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN DERS TELAFİSİ AÇIKLAMASI

Enver ALAS / İSTANBUL

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar tatili nedeniyle yapılamayan derslerin telafisinin, okulların kendi şartlarına göre ders saatleri planlayarak yapacağı duyuruldu.

Valilik açıklamasında şöyle denildi:

"İlimizde 09,10,11 Ocak 2017 tarihlerinde hava muhalefeti ve kar tatili nedeniyle Eğitim-Öğretim kurumlarında yapılamayan derslerin telafisi; ilgili kurumlar tarafından, kurumun türü ve özel şartları dikkate alınarak kendi programlarına göre oluşturacakları uygun ders saatlerinde planlanarak yapılacaktır."