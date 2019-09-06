İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 

*İstanbul Valiliğince, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı için alınan güvenlik tedbirleri kapsamında, öncelikli olduğu belirlenen 3 bin 204 okulun giriş-çıkış saatlerinde 359 polis ekibi görev yapacak

*269 okulda okul kolluk görevlisi ile bin 117 okulda da özel güvenlik görevlisi hizmet verecek

*Bütün okullar için güvenli eğitim koordinasyon görevlisi belirlenirken, 250 polisten oluşan 65 "Mobil Okul Timi", okul yöneticileriyle okulda ve çevresinde meydana gelen olaylara seri şekilde müdahale edecek

Haber: İSTANBUL,()

İstanbul Valiliği'nce, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı kapsamında okul ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim ve İçişleri bakanlıkları arasında "Okullarda Güvenli Eğitim Ortamlarının Sağlanmasına Yönelik Koruyucu ve Önleyici Tedbirlerin Artırılmasına İlişkin İşbirliği Projesi" kapsamında, İstanbul'daki eğitim kurumlarının koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirleri planlandı. Açıklamada, "Bu çerçevede; İlimizdeki 6790 eğitim-öğretim kurumunda, mevcut güvenlik kameralarının kontrolü, yeterli sayıya çıkarılması ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemine entegrasyonu çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Öncelikli olduğu belirlenen 3204 okulumuzun giriş-çıkış saatlerinde 359 polis ekibi görev alacaktır. 269 okulumuzda "Okul Kolluk Görevlisi" ve 1117 okulumuzda da "Özel Güvenlik Görevlisi" hizmet verecektir. Ayrıca bütün okullarımız için "Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi" belirlenmiştir. İl Jandarma Komutanlığımızın sorumluluk sahasında bulunan 143 okulumuzdan güvenlik kamerası eksiği olanların ihtiyaçları giderilmiştir. Bu okullarımız için "Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi" olarak 89 jandarma personeli, okul giriş-çıkışlarındaki güvenliği sağlamak içinse 59 devriye personeli görevlendirilmiştir." denildi.

Eğitim-öğretim yılı süresince, okul servis araçlarına, sürücülerine ve rehber personeline yönelik denetimlerin Emniyet ve Jandarma Trafik Personeli tarafından titizlikle sürdürüleceği belirtilen açıklamada, "İlgili mevzuata aykırılığı tespit edilen hususlarda gerekli yasal işlem uygulanacaktır. Ayrıca; 250 polisimizden oluşan 65 adet "Mobil Okul Timimiz", okul yöneticileriyle okulda ve çevresinde meydana gelen olaylara seri şekilde müdahale edecektir. Bu çerçevede sürekli görünür, kararlı ve etkin bir şekilde uygulanan denetim faaliyetleri kesintisiz olarak sürdürülecektir. Eğitim-öğretim yılı boyunca, ilimiz genelinde Mobil Okul Timlerince yapılacak kontroller dışında, okulların çevresindeki şüpheli şahıslara, umuma açık yerlere, okul servis araçlarına, park ve bahçelere yönelik kapsamlı uygulamalara Emniyet ve Jandarma Asayiş Timlerince devam edilecektir. Okulların çevresinde başta uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele olmak üzere, sigara satışının önlenmesi, internet kafe vb. yerlerin denetlenmesi, metruk binaların kontrolü, yoğun bir şekilde sürdürülecektir. Huzurlu bir eğitim-öğretim yılı için; velilerimiz, okul aile birliklerimiz, meslek odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, basınımız, okul yöneticilerimiz ve güvenlik görevlilerimiz; etkin bir işbirliği ve dayanışma içinde olacaktır" ifadeleri yer aldı.

Görüntü dökümü:

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-(ARŞİV) Okul önlerinde yapılan polis denetimleri