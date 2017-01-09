İSTANBUL VALİLİĞİ: KAMU KURUMLARINDA MESAİ BİTİŞİ SAAT 15.30'A ÇEKİLDİ



İstanbul

İstanbul Valiliği, kamu kurum ve kuruluşlarında mesai sona erme saatinin 15.30'a çekildiğini açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Devam eden ve meteorolojik değerlendirmelere göre artması beklenen kar yağışının ilimizde yol açabileceği trafik yoğunluğu ve olumsuzlukları en aza indirebilmek için kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin mesai sona erme saati, bugüne mahsus olmak üzere 15.30 olarak belirlenmiştir. Kurum amirleri tarafından zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için yeterli personel ayrılacak olup, hizmet gereği görevine devam mecburiyeti bulunan kurumlarda, mesainin erkene alınıp alınmayacağı kurum amirlerinin takdirine bırakılmıştır"