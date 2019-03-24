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İSTANBUL- ÜSKÜDAR'DAN YENİKAPI'YA TEKNE VE VAPURLARLA GEÇİYORLAR

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,() Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleşecek olan Cumhur İttifakı'nın Yenikapı Mitingi'ne çok sayıda kişi vapur ve teknelerle...

İSTANBUL- ÜSKÜDAR'DAN YENİKAPI'YA TEKNE VE VAPURLARLA GEÇİYORLAR

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,()
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleşecek olan Cumhur İttifakı'nın Yenikapı Mitingi'ne çok sayıda kişi vapur ve teknelerle gidiyor.
Anadolu yakasında da mitinge katılmak isteyenler  Üsküdar'dan tekne ve vapurlarla Yenikapı'ya geçiyor. Mitinge gitmek için deniz yolunu tercih edenler vapur ve teknelere binmeden önce arama noktasından geçti. 5 çocuğuyla birlikte mitinge gittiğini söyleyen Arzu Kara "Dünyamızın ve yurdumuzun bekası için çocuklarımla desteğe gidiyorum. Hep destek tam destek" diye konuştu. 

Görüntü dökümü:
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-Vatandaşların arama noktasından geçmesi
-Ellerindeki Türk bayraklarını sallamaları
-Gemi ve teknelere binmeleri
-Vatandaşlar ile röp
-Vapur ve teknelerin gidişi
-Genel ve detay görüntüler
 

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