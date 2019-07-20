İSTANBUL - ÜSKÜDAR'DA TEKNE YANGINI (1)

Cengiz ÇOBAN - İstanbul -
ÜSKÜDAR sahilinde bir teknede yangın çıktı. Yangına müdahale için itfaiyenin çalışması sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntü
Cengiz ÇOBAN - İstanbul - ÜSKÜDAR sahilinde bir teknede yangın çıktı. Yangına müdahale için itfaiyenin çalışması sürüyor. Görüntü Dökümü: ------ -Yangından görüntü
20 Temmuz 2019 Cumartesi 17:56
Cengiz ÇOBAN - İstanbul -
ÜSKÜDAR sahilinde bir teknede yangın çıktı. Yangına müdahale için itfaiyenin çalışması sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntü