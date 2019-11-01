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İSTANBUL - ÜSKÜDAR'DA METRUK BİNADA ÇÖKME MEYDANA GELDİ
Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-İdris TİFTİKCİ/İstanbul,() Üsküdar'da metruk binada çökme meydana geldi. Üsküdar Sümbülzade Sokak'ta metruk binanın bir bölümünde çökme meydana geldi. Zabıta ekipleri saat 15.30 sıralarında çöken...
GÜNDEM 31.10.2019, 18:21
Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-İdris TİFTİKCİ/İstanbul,()
Üsküdar'da metruk binada çökme meydana geldi.
Üsküdar Sümbülzade Sokak'ta metruk binanın bir bölümünde çökme meydana geldi. Zabıta ekipleri saat 15.30 sıralarında çöken binanın çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise bina çevresinde çalışma başlattı. Ahşap binanın önünde park halinde olan iki araçta çökme nedeniyle hasar oluştu.
Görüntü dökümü:
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-Binadan görüntüler
-İtfaiye çalışmaları
-Park halindeki araçlar
-Genel ve detay
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