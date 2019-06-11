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İSTANBUL - ÜNLÜ RESSAM İBRAHİM BALABAN İÇİN CENAZE TÖRENİ

İSTANBUL'da hayatını kaybeden ünlü ressam İbrahim Balaban için Şişli Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kalça kemiği kırığı teşhisiyle kaldırıldığı hastanede tedavisine başlanan ünlü ressam İbrahim Balaban (98), pazar günü...

İSTANBUL - ÜNLÜ RESSAM İBRAHİM BALABAN İÇİN CENAZE TÖRENİ
İSTANBUL'da hayatını kaybeden ünlü ressam İbrahim Balaban için Şişli Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Kalça kemiği kırığı teşhisiyle kaldırıldığı hastanede tedavisine başlanan ünlü ressam İbrahim Balaban (98), pazar günü çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Balaban için bugün Şişli Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.  Törene İbrahim Balaban'ın oğlu Hasan Nazım Balaban ve yakınlarının yanı sıra Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin,  Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP  Milletvekili Kani Beko,  Ressam Bedri Baykam, Sanatçı Rutkay Aziz ve Nebil Özgentürk'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

“MAALESEF SANATÇILAR YAŞARKEN DEĞERİ BİLİNMİYOR"
Cenaze töreni öncesinde konuşan İbrahim Balaban'ın oğlu Hasan Nazım Balaban, “Kalça kırığı nedeniyle 15 gün kadar hastanede kaldı. Hastanedeki tedavinin ardından bakımevine aldık. Burada da 1 aydan fazla süre kaldı. Sonra demans hastalığı başlangıcı ortaya çıktı. Daha sonra da yutkunma zorluğu çıktı. Tekrar hastaneye kaldırdık. Burada 10 gün kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Çok üzgünüm, Türkiye çok değerli bir sanatçısını kaybetti. Çok özel bir sanatçıydı. İnsanın babasını kaybetmesi çok farklı bir duygu. Nazım Hikmet'in öğrencisiydi. Nazım Hikmet sayesinde onun yeteneği ortaya çıkıyor. Türkiye'de maalesef sanatçılar yaşarken değeri bilinmiyor. Öldükten sonra anmalar yapılıyor çok güzel ama ben şunu isterim ki sanatçılar yaşarken de değerini bulsun" dedi.
 
ALKIŞLARLA UĞURLANDI
Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Balaban'ın tabutu alkışlar eşliğinde cenaze aracına konularak toprağa verilmek üzere doğduğu Bursa Seçköy'e götürüldü. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Törene katılan sanatçılardan görüntü
-Şişli Camii'nden görüntü
-Cenazeden görüntü
-Cami avlusundan genel görüntü
-Cenaze namazının kılınması
-Cenazenin omuzlara alınarak konulması
-Cenazenin gidişi sırasında alkışlanması
-İbrahim Balaban'ın oğlu Hasan Nazım Balaban ile röp
-Genel ve detaylar
 
 

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