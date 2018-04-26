İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE PROTESTO

Haber-Kamera:Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL, ()

Üniversitelerin bölünmesi ve 20 yeni üniversitenin kurulmasını öngören kanun tasarısı Beyazıt Meydanı'nda protesto edildi.

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Hülya Çalışkan, " Hasan Ali Yücel Fakültesi'nin İstanbul Üniversitesi'nden koparılması, temeli disiplinlerarası çalışmaya dayanan öğretmen yetiştirme sürecinin ruhuna aykırıdır" dedi.

Orman, Veterinerlik , Sağlık Bilimleri, Edebiyat, İşletme, İletişim, İktisat Fakülte'sinden gelen 500'ü aşkın öğrenci saat 14:30 sıralarında dövizler açarak 'Üniversiteme dokunma', ' Fakülteme dokunma', 'Tasarı üniversiteden geçmez' şeklinde slogan attı. Öğrenciler, bağlama çalarak yasa tasarısını protesto etti.

TARİHSEL BİR HATA

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Hülya Çalışkan, Beyazıt Meydanı'na gelerek basın bildirisi okudu.

Çalışkan, şu şekilde konuştu :

"26 Nisan 2018 tarihinde yapılan olağanüstü fakülte akademik genel kurul toplantısında oy birliği ile aşağıdaki kararı almış bulunuyor ve kamuoyu ile paylaşıyoruz. İstanbul Üniversitesi, tüm fakülteleri öğretim üyeleri, öğrenci ve mezunlarıyla bir bütündür, bölünemez. Temeli 1453'e dayanan bu köklü kuruma önemli bir parçası olan Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi'nin İstanbul Üniversitesi'nden koparılması tarihsel bir hata olacaktır. İstanbul Üniversitesini de kapsayan üniversitelerin bölünmesi yönündeki kanun tasarısı geri çekilerek iptal edilmelidir. Ülkemizin nitelikli öğretmen ihtiyacını önemli ölçüde karşılayan Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi'nin İstanbul Üniversitesi'nden koparılması, mezunlarının geçmişlerinin silinmesi anlamına geleceği gibi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi'ni yüksek puanlarla kazanarak yerleştirilmiş olan öğrencilerimizin ve tüm eğitim camiasının ağır kaybı anlamına gelecektir. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Türkiye'nin her köşesine eğitim hizmeti götüren nitelikli öğretmenler yetiştirmektedir. Hasan Ali Yücel Fakültesi'nin İstanbul Üniversitesi'nden koparılması, temeli disiplinlerarası çalışmaya dayanan öğretmen yetiştirme sürecinin ruhuna aykırıdır. Bu bildirgeyle bizler, üniversitemizin bölünmesine karşı olduğumuzu net bir biçimde gösteriyoruz"

Polislerin yoğun güvenlik önlemi aldığı Beyazıt Meydanı'nda öğrenciler yaklaşık 3 saat süren protestonun ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü

- Beyazıt Meydanı'nda yasa tasarısını protesto eden öğrenciler

- Öğrencilerin bağlama çalması ve şarkı söylemesi

- İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Fakültesi Dekan Yardımcısı'nın basın bildirisi

- Genel ve detaylar

