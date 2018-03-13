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- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE KAVGA: 22 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI,  İstanbul İstanbul Üniversitesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada 22 öğrenci gözaltına alındı.  Edinilen bilgiye göre İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampusü'nde sabah saatlerinde bir öğrenci karşıt görüşlü...

- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE KAVGA: 22 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI,  İstanbul
İstanbul Üniversitesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada 22 öğrenci gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye göre İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampusü'nde sabah saatlerinde bir öğrenci karşıt görüşlü öğrenciler tarafından darp edildi. Darp edilen öğrencinin arkadaşlarının da olaya karışmasıyla kavga büyüdü. Bunun üzerine okul yönetimi durumu polis ekiplerine bildirdi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri okula gelerek toplam 22 öğrenciyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan öğrenciler Beyazıt Polis Merkezi Amirliğine götürüldü

Görüntü Dökümü:
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-Kavgayla ilgili öğrencilerin çektiği görüntü

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