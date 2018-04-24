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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE FETÖ OPERASYONU: 6 GÖZALTI

  Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL İstanbul Üniversitesi'nde FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı Bylock kullanıcısı olduğu öğrenildi. 3 kişi aranıyor.  İstanbul...

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE FETÖ OPERASYONU: 6 GÖZALTI


 
Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL
İstanbul Üniversitesi'nde FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı Bylock kullanıcısı olduğu öğrenildi. 3 kişi aranıyor. 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli mesajlaşma programı Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 9 şüphelilinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 7 şüphelinin Bylock kullanıcısı olduğu belirtilirken 2 şüphelinin ise darbe girişimini övücü paylaşımlar yaptığı iddia ediliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. 6 kişi gözaltına alındı. 3 şüpheli ise aranıyor. Şüphelilerden 3'ünün ihraç edildiği, 1'inin ise istifa ettiği öğrenildi. 
 

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