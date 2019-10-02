İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ'NDEN EŞYALARINI ALIYORLAR
-VALİZLER, KOLİLER VE MARKET ARABALARIYLA EŞYALARINI ÇIKARIYORLAR Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul İstanbul Valiliği tarafından dün yapılan açıklamanın ardından Çapa'daki İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği...
-VALİZLER, KOLİLER VE MARKET ARABALARIYLA EŞYALARINI ÇIKARIYORLAR
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul
İstanbul Valiliği tarafından dün yapılan açıklamanın ardından Çapa'daki İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bugün tahliye ediliyor. Sabah erken saatlerde binaya gelen, öğrenciler, doktorlar, hemşireler ve hastane personeli kişisel eşyalarını toplamaya başladı.
Tahliye kararının ardından öğrenciler ve hastane çalışanların eşyalarını valizlere, kolilere, market arabalarına ve poşetlere doldurarak taşıdı. Fakülte girişince ise güvenlik görevlileri eşyalarını almaya gelenleri imza karşılığı içeri aldı. Binadan öğrencilerin ve çalışanların kişisel eşyalarını almasının ardından, eğitimde ve tedavide kullanılan cihazların çıkarılacağı öğrenildi.
Hastanede çalışan personelin bazılarının ise eşyalarını koydukları poşetlerle kaldırımda oturarak bekledikleri görüldü.
Eşyalarını toplayan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Ozan Erişçi, "Çok eşyamız vardı dolaplarımızda, hepsini topladık ama zor oldu toplamamız. Deprem olduğu zaman bende buradaydım baya korktum. Bize dün haber verildi, Sultangazi'ye gönderdiler birinci sınıf öğrencilerini. Bir diğer birinci sınıf öğrencisi Sinan Uz ise "Yeni aldığımız ders için gerekli eşyalarımız vardı. Onları aldık. Demek ki burada kullanmak nasip değilmiş" dedi.
Görüntü Dökümü:
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- Eşya taşıyanlar
- Valizlerin görüntüsü
- Kolilerden görüntüler
- Market arabalarından görüntü
- Poşetlerden görüntüler
- Öğrencilerle röp
- Çalışan ile röp
- Detaylar
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