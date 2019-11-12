İSTANBUL - ÜNİVERSİTELERDE İNTERNET KESİNTİSİ

İstanbul

Türkiye genelinde bir çok üniversitede internetin kesildiği öğrenildi.

İnternet bağlantısı kesilen İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin internet erişimini sağlayan Ulusal Akademik Ağ’ın hizmet aldığı servis sağlayıcıdaki sorun nedeniyle bir çok üniversitede internet erişimi kesilmiştir. Servis sağlayıcı tarafından yaklaşık 2-3 saate kadar erişimin sağlanacağı bilgisi verilmiştir" denildi,.