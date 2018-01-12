İSTANBUL'UN YENİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Haber: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL ()

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni İstanbul İmar Yönetmeliği'ni hazırladı. Yeni yönetmeliğe göre; her konutta en az 1 oturma odası, 1 yatak odası, 1 mutfak, 1 banyo ve 1 tuvalet bulunacak. Yönetmelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onaylamasının ardından yürürlüğe girecek.

İBB Meclisi'nin Ocak ayı oturumunda oy çokluğu ile kabul edilen yönetmeliğin ayrıntılarını, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Temel Başalan açıkladı. Yeni düzenlemeler hakkında bilgi veren Başalan, "Tanımlar bölümüne; asansör tescil belgesi ve iskele izin belgesi, kat terası, süs havuzu ve yeşil çatı tanımı eklenmiştir. Yapıların estetiğinde belediyelerin yetkisi, otopark uygulamaları, raylı sistem güzergâhları ve köprülü geçişler başlıkları da eklendi. Ayrıca, ifraz ve tevhit işlemleri, parsele ilişkin hükümler, binalara kod verilmesi ve kademe, bahçe tesfiyeleri, bodrum katlar, katlar alanı, bahçe mesafeleri, kat yükseklikleri, yapı ölçüleri, bina giriş ve rampaları, merdivenler, asansörler, kapı ve pencereler, çatılar, saçaklar, kapıcı dairesi, bekçi odası, kontrol kulübeleri ve müştemilatlara ilişkin hususlar İstanbul ölçeğinde yeniden düzenlendi. Yeni imar yönetmeliği ile kentsel dönüşümü ve uygulamasını kolaylaştıran, halkımızın lehine sonuçlar doğuran yeni düzenlemeler getirilmiştir." diye konuştu.

BAKANLIĞIN ONAYININ ARDINDAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Başalan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin, 1 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe girdiğini; yönetmelikte, büyükşehir ve il belediyelerinin değiştirilemeyecek maddeler haricinde kendisine göre bir yönetmelik hazırlayarak bakanlığın onayına sunabileceğinin belirtildiğini ifade etti.

"İBB olarak tüm ilçe belediyelerimizle istişare ederek bu yönetmeliği hazırladık." diyen Başalan, şunları söyledi:

Bakanlık yönetmeliğinin değiştirilebilecek kısımları İBB tarafından revize edilerek, İstanbul için fen, sağlık ve sürdürebilir çevre şartlarına uygun yapılaşmanın sağlanabilmesi, ilçe belediyelerimizde uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm üretilebilmesi, uygulama birliğinin sağlanabilmesi amacıyla İBB İmar Müdürlüğümüz ilçe belediyeleriyle yapılan istişare neticesinde bu yönetmeliği hazırladı. İBB Meclisi tarafından kabul edilen İstanbul İmar Yönetmeliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir.

HER KONUTTA EN AZ BİR OTURMA ODASI VE BİR YATAK ODASI BULUNACAK

Yeni yönetmelikte; "Her müstakil konutta en az 1 oturma odası, 1 yatak odası, 1 mutfak veya yemek pişirme yeri, 1 banyo veya yıkanma yeri ve 1 tuvalet bulunur. Açığa çıkan kat kazanmak ve kat sayısını artırmak amacıyla kot alınan nokta tespit edilemez. Kot alınan noktanın tespitinde bölge kat rejiminin aşılamaması ve sokak siluetinin korunması esastır. Kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakılması, 4 ve daha fazla olanlarda ise asansör tesisi zorunludur" ifadeleri yer aldı.

CHP'Lİ HACIALİOĞLU: ÇATI KATLARI DUBLEKS OLABİLECEK

Yeni yönetmeliğin pek çok olumsuzluk barındırdığını söyleyen İBB CHP Meclis Üyesi Esin Hacıalioğlu, "Yönetmeliğin detaylarında pek çok eksik var. Çatı katlarındaki eğim, yüzde 33'ten yüzde 45'e çıkarıldı. Böylece çatı katlarının dubleks yapılmasının yolu açıldı. Bu, daha önceden yapılamıyordu. Ayrıca 'yüksek nitelikli konut' ifadesi daha önce yoktu. Rezidansları bu şekilde isimlendirmişler. Ben konutu insan hakkı olarak görüyorum. Giriş kapıları, 2 metre 20 santimetreden 10 santimetre daha düşürülerek 2 metre 10 santimetre oldu." diye konuştu.

Hacıalioğlu, yönetmeliğin hazırlanırken meslek odalarından ve akademisyenlerden görüş alınmadığını, sadece ilçe belediyeleri ile hazırlandığını öne sürdü.



