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İSTANBUL'UN BİR ÇOK YERİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Haber - Kamera: Enver ALAS - Ramazan EĞRİ / İSTANBUL İstanbul'un birçok ilçesinde bugün de elektrikler kesildi. Bazı bölgelerde 7-8 saat süren elektrik kesintileri oldu. Bakırköy ilçesinde de uzun süre elektrik kesintisi yaşandı. Bakırköy'ün...

İSTANBUL'UN BİR ÇOK YERİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Haber - Kamera: Enver ALAS - Ramazan EĞRİ / İSTANBUL



İstanbul'un birçok ilçesinde bugün de elektrikler kesildi. Bazı bölgelerde 7-8 saat süren elektrik kesintileri oldu. Bakırköy ilçesinde de uzun süre elektrik kesintisi yaşandı. Bakırköy'ün en işlek caddesi İstanbul Caddesi karanlıkta kaldı. Esnaf lüküs ve mum ışığında işini yapmayı sürdürdü. Bir kuaför cep telefonu ışığıyla saç kesmeye devam etti. Lokantalar da mum ışığında yemek servisi yaptı. Birçok yerde mum satışları tükendi.

Görüntü Dökümü:



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-Elektrik kesintisi olan bölgelerden görüntüler



-Telefon ışığında saç kesen kuaför



-Mum ışığında yemek servisi



-Lüküs ile aydınlatılan işyerleri



-Vatandaşlarla röp.



-Detaylar

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