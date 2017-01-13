- İSTANBUL'UN ARA SOKAKLARI BUZ PİSTİNE DÖNDÜ (1)

Haber: özgür EREN - İSTANBUL
İstanbul'da ara sokaklar buzlandı, yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı. Araçlar özellikle ara sokaklarda ve yokuş olan yollarda ilerleyemedi.
Birçok yolda kayan araçlar nedeniyle yollar kilitlendi.
Görüntü Dökümü:
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-Buzlanan yollarda çıkamayan araçlar
-Araçların patinaj yapması
-Yokuşları çıkamayan araçların geri dönmesi
-Bazı vatandaşların buzlanan yollara kül ve sıcak su dökmesi
-Vatandaşların yollarda yürümekte zorlanması
-Bazı vatandaşların buzlu yolda kayması, düşmesi, akrobatik hareketler yapması
-İşlerine gitmeye çalışan bazı vatandaşlar ile röportajlar