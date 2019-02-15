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İSTANBUL - ÜMRANİYE'DE SERVİS MİDİBÜSÜ İLE KAMYONET ÇARPIŞTI

  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ali KEREM BENGİ-İSTANBUL- Ümraniye'de kavşakta bir kamyonet ile banka çalışanlarını taşıyan servis midibüsü çarpıştı. Kazada 3 kişinin bulunduğu servis midibüsü yan yattı. Kamyonette sıkışan sürücü...

İSTANBUL - ÜMRANİYE'DE SERVİS MİDİBÜSÜ İLE KAMYONET ÇARPIŞTI

 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ali KEREM BENGİ-İSTANBUL-
Ümraniye'de kavşakta bir kamyonet ile banka çalışanlarını taşıyan servis midibüsü çarpıştı. Kazada 3 kişinin bulunduğu servis midibüsü yan yattı. Kamyonette sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaza saat 07.00 sıralarında Esenkent Mahallesi Hoca Nasreddin Hoca Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Esen'in kullandığı bir bankaya ait servis midibüsü ile Buğra Saltuk'un kullandığı kamyonet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle içinde 3 yolcunun bulunduğu servis midibüsü yan yattı. Kazada servis aracındakiler yaralanmazken kamyonet sürücü araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü kısa sürede kurtardı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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-Yan yatan servis midibüsünün görüntüsü-
-Kamyonetin görüntüsü
-Ambulans içindeki yaralının görüntüsü
-İtfaiye ve polis ekiplerinden  görüntü
-Servis aracı sürücüsü ile röp
-Görgü tanıkları ile röp
-Trafikten görüntü
-Genel ve detay görüntüler


 

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