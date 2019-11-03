Son Dakika
İSTANBUL- ÜMRANİYE'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANIYOR (1)
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL Ümraniye'de bulunan bir binanın çatısında yangın çıktı. Çatı alev alev yanarken, apartmana oturanlar tahliye edildi. Ümraniye, Site Mahallesi 3134 sokakta bulunan 4 katlı binanın çatısında henüz...
GÜNDEM 02.11.2019, 18:12
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL
Ümraniye'de bulunan bir binanın çatısında yangın çıktı. Çatı alev alev yanarken, apartmana oturanlar tahliye edildi.
Ümraniye, Site Mahallesi 3134 sokakta bulunan 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler tüm çatıyı sararken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Apartmanda oturanlar tahliye edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor
Görüntü Dökümü:
-Olay yeri
-Ekiplerin çalışmaları
-Detaylar
9°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 03 Kasım 2019
|İmsak
|06:03
|Güneş
|07:30
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:39
|Akşam
|18:06
|Yatsı
|19:27
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
|9
|16
|4. Trabzonspor
|10
|16
|5. Başakşehir
|10
|16
|6. Galatasaray
|10
|16
|7. Sivasspor
|9
|15
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Konyaspor
|10
|13
|10. Göztepe
|10
|12
|11. Gaziantep FK
|9
|12
|12. Kasımpaşa
|9
|11
|13. Denizlispor
|9
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|4. Fatih Karagümrük
|9
|16
|5. Balıkesirspor
|9
|16
|6. Altay
|10
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Adanaspor
|10
|8
|16. Giresunspor
|9
|8
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Chelsea
|11
|23
|4. Leicester City
|10
|20
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|10
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Wolverhampton
|11
|13
|12. West Ham
|11
|13
|13. Tottenham
|10
|12
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|10
|10
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Atletico Madrid
|12
|21
|4. Sevilla
|12
|21
|5. Granada
|11
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Villarreal
|11
|17
|8. Levante
|12
|17
|9. Valencia
|12
|17
|10. Athletic Bilbao
|11
|16
|11. Getafe
|11
|16
|12. Osasuna
|11
|15
|13. Real Valladolid
|11
|14
|14. Real Betis
|12
|13
|15. Eibar
|11
|12
|16. Deportivo Alaves
|11
|12
|17. Mallorca
|11
|11
|18. Celta de Vigo
|11
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|11
|5