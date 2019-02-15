Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Esas mesele mutfaktır, tenceredir
Akşener: Esas mesele mutfaktır, tenceredir
Fatih Terim: Daha iyi oynamalıydık
Fatih Terim: Daha iyi oynamalıydık
Sevgililer gününde D-100'e çiçekçi akını
Sevgililer gününde D-100'e çiçekçi akını
Erdoğan, Üçlü Zirve sonrası konuştu: Denizi geçtik, derede boğulamayız
Üçlü zirveden sonra ortak bildiri

İSTANBUL - TUZLA'DA BANKA ÖNÜNDEKİ GASPÇI DEHŞETİ KAMERADA

Haber: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL Tuzla'da geçtiğimiz çarşamba günü yaşanan gaspçı dehşetinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde geçtiğimiz çarşamba günü bir bankanın önünde saat 12.00...

İSTANBUL - TUZLA'DA BANKA ÖNÜNDEKİ GASPÇI DEHŞETİ KAMERADA

Haber: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL
Tuzla'da geçtiğimiz çarşamba günü yaşanan gaspçı dehşetinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde geçtiğimiz çarşamba günü bir bankanın önünde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. 
Bankaya 200 bin lirayatırmak için gelen bir lojistik firmasının yöneticisi M. T.'nin (53) çantasını 2 kişi almaya çalıştı. M.T. silahlı soygunculara direnmeye başladı. Para dolu çantasını kaptırmamak için gapçıların aracına binen M.T. aracın içinde de boğuşmasını sürdürdü. Bu sırada para dolu çanta yola düştü. Geri dönen soyguncular araçtan inerek parayı almaya çalıştı. M.T. yine engel olmaya çalışınca bacağından vuruldu. Gapçılar parayı alamazken banka güvenlik görevlisinin müdahale etmesiyle aracı da bırakarak olay yerinden kaçtı. Bacağından vurulan M.T.'nin hastaneye kaldılırken yola saçılan paralar çevredekiler tarafından toplandı. Polis, kaçan saldırganları arıyor.

Görüntü Dökümü:
--------
-Gasp dehşetinin güvenlik kamerası görüntüsü
-olay günü çekilen görüntüler

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328