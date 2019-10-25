 İSTANBUL-TUTANAK DEĞİŞTİRME DAVASINDA 2 POLİSE CEZA (1)



Haber: Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU / İstanbul

Şişli'de, 2010 yılında evinin penceresinden atlayarak intihar eden ODTÜ mezunu mimar Onur Yaser Can'ın gözaltı tutanaklarında değişiklik yaptıkları iddia edilen Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görevli iki polis memurunun yargılandığı davada karar çıktı.

Sanık polisler hakkında "Resmi belgede sahtecilik" ve "Resmi belgeyi bozma ve yok etme" suçlarından toplam 6 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

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