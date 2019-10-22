İSTANBUL TRAFİĞİNDE "EĞLENCE" İŞKENCESİ
Haber-Kamera: Serdal ALTINTEPE -Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,() İstanbul'da hafta sonu Küçükçekmece ve Kadıköy'de araçlarıyla yol kapatan iki farklı grup yol artasında eğlenip diğer sürücülere zor anlar yaşattı. İlk görüntüler Küçükçekmece...
Haber-Kamera: Serdal ALTINTEPE -Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,()
İstanbul'da hafta sonu Küçükçekmece ve Kadıköy'de araçlarıyla yol kapatan iki farklı grup yol artasında eğlenip diğer sürücülere zor anlar yaşattı.
İlk görüntüler Küçükçekmece Gültepe Mahallesi'nde kaydedildi. Araçlarıyla gelen bir grup, yolu trafiğe kapattıktan sonra yüksek sesli müzik eşliğinde oynadı. Magandaların, 7 araçlık konvoy şeklinde yolu kapatma anları cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde yolu kapatan araçlardan inen kişilerin yüksek sesli müzik eşliğinde yol ortasında oynadıkları görülüyor.
Küçükçekmece'deki görüntülerin bir benzeri de Kadıköy'de yaşandı. Yol ortasında bıraktıkları araçlarından inen bir grup, yüksek sesle müzik eşliğinde göbek atıyor. Yolun trafiğe kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştuğu da kameraya yansıyor.
Görüntü Dökümü:
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Cep telefonu görüntüsü
-Yol ortasında bırakılan araçlar
-Trafik
-Grubun yol ortasında göbek atması
-Genel ve detay görüntüler
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