Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar 5.44, euro 6.12 ve sterlin 7.08 lirada
Dolar 5.44, euro 6.12 ve...
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar gümrük vergisi sıfırlandı
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar...
Mesut Yılmaz Akciğer kanseri tedavisi görüyor
Mesut Yılmaz Akciğer kanser tedavisi...
İSTANBUL'DA "KIZIL" GÜN BATIMI
İstanbul'da KIZIL gün batımı

İSTANBUL - THY'NİN "BÜYÜK GÖÇ" PLANI BELLİ OLDU

* THY Atatürk Havalimanı'ndan en son uçuşunu Singapur'a yapacak. Enver ALAS - İSTANBUL / - TÜRK Hava Yolları(THY)'nın Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 'büyük göç' olarak adlandırdığı taşınmanın detayları belli...

İSTANBUL - THY'NİN "BÜYÜK GÖÇ" PLANI BELLİ OLDU

* THY Atatürk Havalimanı'ndan en son uçuşunu Singapur'a yapacak.

Enver ALAS - İSTANBUL / - TÜRK Hava Yolları(THY)'nın Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 'büyük göç' olarak adlandırdığı taşınmanın detayları belli oldu. 5 Nisan'da saat 03.00'da başlayacak olan taşınma  6 Nisan 23.59'da sona erecek. Bu büyük operasyonda 1800'den fazla çalışanın görev alacak, 45 saatlik taşınmada 10 bin parçadan fazla malzeme taşınacak. THY, Atatürk Havalimanı'ndan en son uçuşunu Singapur'a, taşınmadan sonra İstanbul Havalimanı'ndan da ilk uçuşunu Ankara'ya yapacak.

THY'nin 29 Ekim tarihinde açılışı gerçekleşen İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen İstanbul Havalimanı'na doğru büyük taşınma 5 Nisan Cuma gecesi saat 03.00'da başlayacak. 'Büyük Göç' olarak adlandırılan taşınmanın planlanan şekilde başarıyla gerçekleşmesi için 6 Nisan gecesi saat 02.00 ile 14.00 arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatılacak.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, dev operasyona ilişkin, "Havacılık tarihinin en büyük taşınması gerçekleşecek. Taşıyacağımız ekipmanların kapladığı alan 33 futbol sahası büyüklüğüne denk. Tüm dünyanın izleyeceği bu büyük göç sonrası biz yepyeni bir sabaha uyanacağız. Güneşin Türk havacılığını tüm uçuşlarıyla İstanbul Havalimanı'nda aydınlattığı bir sabaha. Ülkemize ve şirketimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

 

ATATÜRK HAVALİMANI'NIN VEDA UÇUŞU DA NETLEŞTİ

THY'nin Atatürk Havalimanı'ndan yolcu taşıyacak son uçak Atatürk Havalimanı- Singapur uçuşunu gerçekleştirecek.  Taşınma sonrası operasyonlar 6 Nisan günü saat 14.00'da İstanbul Havalimanı'nda başlayacak. 'Büyük Göç' sonrası gerçekleşecek ilk uçuş ise İstanbul Havalimanı - Ankara Esenboğa Havalimanı uçuşu olacak. İstanbul Havalimanı'ndan icra edilecek uçuşlar belirli bir planla kademeli olarak artırılacak.

        

5 BİN TIR'LIK YÜK TAŞINACAK

Taşınma işlemi sırasında Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yaklaşık 47 bin 300 ton ağırlığında malzeme taşınacak. 44 ton ağırlığındaki uçak çekme aparatlarından çok hassas aletlere kadar, 10 bin parçadan fazla malzemenin oluşturduğu bu yük 5 bin TIR hacminde malzemeye eş değer. Bu yükü taşıyacak TIR'ların 45 saatte kat edeceği mesafe ise 400 bin kilometre olarak hesaplandı. Bu büyük operasyonda bin 800'den fazla çalışan görev alacak.

 

HAVALİMANI KODLARI DEĞİŞİYOR

İlk etap açılışı sonrası THY'nin tarifeli ek seferler gerçekleştirdiği İstanbul Havalimanı ISL kodu ile temsil ediliyordu. Büyük taşınma sonrası IATA kodları değişimi gerçekleşecek ve 6 Nisan günü 03.00 itibarıyla Atatürk Havalimanı'nın IST kodu İstanbul Havalimanı'na verilecek. Kargo ve VIP yolcu uçuşlarının gerçekleşeceği Atatürk Havalimanı ise ISL kodunu alacak.

 

Görüntü Dökümü:

--------

-Taşınmayla ilgili arşiv görüntüler

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328