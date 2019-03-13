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 İSTANBUL - THY, BOEİNG 737 MAX TİPİ UÇAKLARI İSTANBUL HAVALİMANI’NA GÖTÜRECEK

Haber: İbrahim YILDIZ - Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL, ()  ETİYOPYA'da meydana gelen uçak kazasının ardından Türk Hava Yolları (THY), filosunda bulunan 12 adet Boeing 737 MAX tipi uçağı, geçici olarak Atatürk Havalimanı Genel Havacılık...

 İSTANBUL - THY, BOEİNG 737 MAX TİPİ UÇAKLARI İSTANBUL HAVALİMANI’NA GÖTÜRECEK

Haber: İbrahim YILDIZ - Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL, ()  ETİYOPYA'da meydana gelen uçak kazasının ardından Türk Hava Yolları (THY), filosunda bulunan 12 adet Boeing 737 MAX tipi uçağı, geçici olarak Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu’nda park pozisyonuna aldı. THY, Atatürk Havalimanı'ndaki park sorunu nedeniyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) başvurarak uçakları, İstanbul Havalimanı’na götürmek istediğini iletti. İzin verilmesi durumunda 10 adet Boeing 737 MAX tipi uçak, İstanbul Havalimanı’na götürülecek 2 uçak ise hangarlarda bekletilecek.

Görüntü Dökümü:
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-Havalimanındaki uçakların görüntüleri

 

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