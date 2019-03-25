İSTANBUL - TESPİH SATAN YAŞLI ADAMA VURAN KİŞİYE CEMAATTEN TEPKİ

AVCILAR Merkez Ulu Camii’nde tespih satan Ahmet Durusoy (75), bir kişinin tekmeli saldırısına uğradı. Namazdan çıkanlar, aldığı darbenin etkisiyle yere düşen yaşlı adamı yerden kaldırırken, saldırganı da yakalayarak tartakladı.Olay, bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Cami girişinde bir sandalyeye oturarak tespih satan Ahmet Durusoy, beklemediği bir anda bacağına yediği tekme ve tespihlerinin etrafa savrulması ile neye uğradığını şaşırdı. Öğle namazından çıkanlar, yaşlı adamı yerden kaldırırken, cemaat saldırganı tartaklamaya başladı. Bir köşeye sıkıştırılan saldırgan, ihbar üzerine kısa sürede gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü’nün sivil ekipleri tarafından gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Yaşlı adam, "Bacağıma niye vurduğunu anlamadım. Tespihlerim etrafa saçıldı" dedi.



Görüntü Dökümü:

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-Cemaat saldırgan kişiyi tartaklarken

-Yaşlı adamdan görüntüler

-Saldırganın kalabalık arasındaki görüntüsü