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İSTANBUL- TEM OTOYOLU'NDA ŞÜPHELİ PAKET ALARMI (3) 

Haber-Kamera: Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM - /İSTANBUL,() Sarıyer TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii'nde şüpheli paketnedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.  Sarıyer TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii Edirne istikametindeki şüpheli paket polisi alarma...

İSTANBUL- TEM OTOYOLU'NDA ŞÜPHELİ PAKET ALARMI (3) 

Haber-Kamera: Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM - /İSTANBUL,()
Sarıyer TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii'nde şüpheli paketnedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. 
Sarıyer TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii Edirne istikametindeki şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi. Yeşillik alanda bulunan şüpheli paketlerden biri fünye ile patlatıldı. Yol tamamen trafiğe kapatılırken, bomba imha uzmanları tarafından ikinci bir şüpheli paket bulundu. İkinci şüpheli pakette incelendi. İncelemenin tamamlanmasının ardından yol trafiğe açıldı 


Görüntü dökümü:
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-Kapatılan yol
-Araçlarından inen vatandaşlar

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