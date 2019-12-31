İSTANBUL- TELEVİZYON HIRSIZLARI KAMERADA

Taylan ERGÜN - İstanbul - ARNAVUTKÖY’de bir eve giren hırsızlar çaldıkları televizyonu kucaklayarak kaçtı. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi Sevban Mehmet Caddesi'ndeki daireye önceki gün akşam saatlerinde hırsızlar girdi. Penceredeki demir korkulukları kırarak içeri giren 2 kişi televizyonu ve cep telefonunu çaldı. Hırsızlar kaçarken güvenlik kamerasına yakalandı. Kucaklarındaki televizyonla hızla uzaklaşan hırsızları yakalamak için polis çalışmasını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü;

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-Hırsızların tv ile kaçma anı