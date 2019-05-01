İSTANBUL- TAKSİM MEYDANI'NDAKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Zeki GÜNAL - İstanbul
Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı. Bariyerlerle kapatılan Taksim Meydanı ve çevresi havadan görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
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-Meydanın havadan görüntüleri
Zeki GÜNAL - İstanbul Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı. Bariyerlerle kapatılan Taksim Meydanı ve çevresi havadan görüntülendi. Görüntü Dökümü: ------------------- -Meydanın havadan görüntüleri
01 Mayıs 2019 Çarşamba 10:32
Zeki GÜNAL - İstanbul
Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı. Bariyerlerle kapatılan Taksim Meydanı ve çevresi havadan görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
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-Meydanın havadan görüntüleri
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|Güneş
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|05:55
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