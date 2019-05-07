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 İSTANBUL - TAKSİM MEYDANI'NDA 'TRAFİK' ETKİNLİĞİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 2019 yılı Karayolu Trafik Güvenliği haftası kapsamında Taksim Meydanı'nda bir dizi etkinlik düzenledi.' Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' sloganıyla düzenlenen etkinlikte araç sürücüleri dağıtılan...

 İSTANBUL - TAKSİM MEYDANI'NDA 'TRAFİK' ETKİNLİĞİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 2019 yılı Karayolu Trafik Güvenliği haftası kapsamında Taksim Meydanı'nda bir dizi etkinlik düzenledi.' Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' sloganıyla düzenlenen etkinlikte araç sürücüleri dağıtılan broşürlerle trafikte yaya önceliği hakkında bilinçlendirildi. Etkinliğe katılan öğrenciler ise trafik güvenliği hakkında bilgilendirildi. 
Karayolu Trafik Güvenliği haftası kapsamında Taksim Meydanı'nda düzenlenen etkinliğie Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İl Emniyet Müdür Yardımcısı  Bülent Ay, trafik polisleri ve jandarma trafik ekipleri, öğrenciler ile trafikle ilgili sivil toplum örgütleri katıldı. Etkinlik kapsamında Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit ile İl Emniyet Müdür Yardımcısı  Bülent Ay, Taksim Meydanı Tak-ı Zafer Caddesi üzerinde sürücülere trafikte yaya önceliği ile ilgili broşür dağıttı. 

“SÜRÜCÜLERİMİZ ÇOK DUYARLI"
Etkinlik hakkında bilgi veren Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, "Trafik ışığı olmamasına rağmen 'Zebra' geçidi denilen yaya geçidi çizgilerini gördüğü zaman mutlaka şoförlerimiz bekleyecekler. Yayanın geçişini temin ettikten sonra kendileri yollarına devam edecekler. Öğrencilerimiz bu işte çok duyarlı, öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz. Toplumumuzda da karşılaştığımız şoförlerin hepsi çok iyi çok duyarlı. Bu duyarlılıktan dolayı çok mutlu oldum. Sürücüler bu çizgilerin ne işe yaradığını biliyorlar. Birçok insan ışıklara uyuyor ama işaretlemelere dikkat etmeyebiliyor. Bu işaretlemelerle beraber yayalarımız daha insani bir ortam elde edecekler. Daha güçlü konumda olan araç sahipleri de fedakârlık yapmış olacak. Bunda da başarılı olacağız" dedi. 
Etkinlik kapsamında kurulan stantlarda öğrenciler trafik kuralları ve güvenliği hakkında bilgilendirildi. Çocuk eğitim parkurunda akülü araçlara binerek turlar atan öğrenciler kısa süreli trafik deneyimi  yaşadı. Öğrenciler ayrıca emniyet kemeri takma konusunda bilinçlendirildi. Etkinlik alanında bulunan emniyet kemeri simülasyon aracına binen vatandaşlar ise emniyet kemeri kullanmanın faydaları hakkında bilinçlendirildi.

Görüntü Dökümü:
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-Taksim Meydan'ndaki etkinlik alanından görüntü
-Vali Yardımcısı ve İl Emniyet Müdür Yardımcısının sürücülere broşür dağıtması
-Vali Yardımcısının sürücülerle sohbet etmesi
-Vali Yardımcısıyla röp
-Öğrencilerin düdük çalması
-Öğrencilere trafik eğitiminin verilmesi
-Emniyet kemeri simülasyon aracına binen vatandaşlar
-Öğrencilere verilen emniyet kemeri eğitimi
-Öğrencilerin serhoş gözlüğü takarak topu kaleye atmaya çalışması
-Genel ve detaylar
 

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