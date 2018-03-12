Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

İSTANBUL TAKSİCİLER ESNAF ODASI BAŞKANI: AVRUPA'DAKİ TAKSİCİLER GİBİ SAĞI SOLU YAKIP YIKMAK İSTEMİYORUZ

Haber: Ümit TÜRK - Kamera: Özden ATİK - Harun UYANIK İstanbul /   İnternet üzerinden taksi hizmeti veren UBER'e açtıkları davanın ertelenmesinin ardından adliye önünde bir basın açıklaması daha yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası...

İSTANBUL TAKSİCİLER ESNAF ODASI BAŞKANI: AVRUPA'DAKİ TAKSİCİLER GİBİ SAĞI SOLU YAKIP YIKMAK İSTEMİYORUZ

Haber: Ümit TÜRK - Kamera: Özden ATİK - Harun UYANIK İstanbul /  
İnternet üzerinden taksi hizmeti veren UBER'e açtıkları davanın ertelenmesinin ardından adliye önünde bir basın açıklaması daha yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Avrupa'daki taksiciler gibi sağı solu yakıp yıkmak istemiyoruz" dedi. 
Aksu, İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen dava sonrası adliye önünde toplanan kalabalıkla birlikte davaya ilişkin bir basın açıklaması daha yaptı. Aksu, mahekeme hakiminin bilirkişi raporlarını istediğini ve 15 gün içinde raporların gelmesi halinde tedbire ilişkin olumlu ya da olumsuz bir karar vereceğini söyledi. Gelişmelerin lehlerine işlediğini söyleyen Aksu, bu olayın mecliste de takipçisi olduklarını dile getirdi. 10 Mayıs'ta İstanbul Taksiciler Odası'nın açtığı bir dava daha olduğunu o davayı da takip edeceklerini belirten Aksu, "Ama şunu görmeden bu olayların halledilmesini istiyoruz. Avrupa ülkelerinde taksicilerin eylem yapıp sağı solu yakıp yıktığı gibi biz de burada böyle bir eylem yapmak istemiyoruz. Eğer meclisimiz bu konuda gerekli çalışmayı yapmazsa eğer adalet farklı bir karar verirse taksici esnafının sabrı taşar taksici esnafı ekmeği için emeği için her şeyi yapar. Namus ne kadar önemliyse ekmeğimiz de o kadar önemlidir" diye konuştu. 

KADIN TAKSİCİ DE EYLEME DESTEK VERDİ 
Kadın taksici Nazik Sansar da meslektaşlarına destek olmak için kalabalığın arasında yer aldı. Sansar, bir kaç yıldır taksicilik yaptığını belirterek "UBER'le savaş etmek için geldik. Ekmeğimizi paylaşmamak için kadın  katılımcılarımız az ama üyelerimiz çok. Yine de ben gelip kadınlar  adına burada bulunmak istedim UBER'le savaşmak için. İnşaallah kazanacağız" dedi. Taksici olarak havaalanında çalıştığını da söyleyen Sansar, "Kadınlara  göre zor bir iş ama ben çok seviyorum" ifadesinde bulundu. 
Açıklamaların ardından taksiciler İstanbul Adalet Sarayı'ndan ayrıldı. 

Görüntü Dökümü:
-----------------------------
- Eyüp Aksu'nun konuşması
- Kadın taksici röp.
- Genel ve detay görüntüler 
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314