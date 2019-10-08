İSTANBUL - TAHLİYE KARARI VERİLEN BAHÇELİEVLER'DEKİ OKULDA SON DURUM
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Silivri'de meydana gelen depremin ardından 5 ilçede bulunan 6 okul binasının inceleme yapılması için boşaltılacağını açıkladı. Bu okullardan...
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Silivri'de meydana gelen depremin ardından 5 ilçede bulunan 6 okul binasının inceleme yapılması için boşaltılacağını açıkladı.
Bu okullardan bir de Bahçelievler Haznedar'da bulunan Abdi İpekçi İlkokulu. Açıklamanın ardından veliler okul önüne gelerek çocukları almak üzere toplandı. Öğlenci olan öğrencilerinin eğitimlerinin saat 17.45'te biteceği öğrenildi.
Veliler ise alınan karardan memnun olduklarını belirtiyor. Bir veli, kararın olumlu olduğunu belirtirken, bir başka veli ise bir sürede çocuğunu okula göndermediğini belirtti. Okulda bulunan çocuğu almak için bekleyen bir başka veli ise, “Hasarlı bir okulda eğitim görmektense bu şekilde olması daha iyi" dedi.
Görüntü Dökümü:
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-Okuldan görüntüler
-Öğrencilerin okul içinde görüntüsü
-Velilerin görüntüsü
-Veliler ile röportaj
-Bir kız öğrencinin okul binası içinde görüntüsü
-Detaylar
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