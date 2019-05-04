İSTANBUL - SULTANGAZİ'DE ARI SALDIRISI PANİĞİ

- Binanın giriş katında beslenen arılar çok sayıda kişiyi soktu, mahallede panik yaşandı

Haber-Kamera: Emin YEŞİL - İstanbul - SULTANGAZİ'de bir binanın giriş katında beslenen arılar mahalleliye saldırınca büyük panik yaşandı.

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde bir binanın girişinde bir süredir arı besleniyordu. Çok sayıda arı bugün mahalleliye saldırdı. Sokaktan geçenler arıların saldırısı nedeniyle panik yaşadı. Bazıları kaçıp kurtulmaya çalışırken bazıları ise karton kutuları başlarına geçirerek sokakta hızla ilerledi. Arılar çok sayıda kişiyi de soktu. Mahalleye çekim için gelen gazeteciler de arıların saldırısına uğradı. Arıların soktuğu çok sayıda kişi hastaneye gitti. Çevredekiler durumu belediyeye bildirdi. Belediye ekipleri beklenirken arıları besleyen ve Suriyeli olduğu belirtilen kişi elektrikli süpürge ile giriş katın penceresini saran arıları çekti.

Görüntü Dökümü:

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-Arıların saldırdığı kişiler

-Kaçanlar

-Karton kutuyu başına geçirenler

-Mahalle sakinleri ile röp.

-Arıların soktuğu gazeteciler

-Kaçışanlar

-Arıların sahibinin elektrikli süpürge ile arıları çekmesi

-Detaylar