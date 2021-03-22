İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline karşı Danıştaş'da dava açıldı

Ömer Faruk Eminağaoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Dün bir tv programında yaptığım çağrı üzerine bir müvekkilimin adına İstanbul Sözleşmesi hakkında Danıştay'da dava açılmıştır." dedi.

Türkiye, Avrupa Konseyi temelli kadına şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi amacıyla 2014’te yürürlüğe giren ‘İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanı kararnamesiyle çıktı. Alınan bu karar gündeme otururken, Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Eminağaoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada; "Dün bir tv programında yaptığım çağrı üzerine bir müvekkilimin adına İstanbul Sözleşmesi hakkında Danıştay'da dava açılmıştır. Boş dilekçe örneği de isteyenlerin kullanmaları için kamuoyunun bilgisine sunulmuştur." dedi.

Kaynak Yeniçağ: İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline karşı dava açıldı