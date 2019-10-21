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İSTANBUL - SOYLU: YIL BAŞINDAN BUGÜNE 75 BİN 172 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLDİ (1)
Haber-Kamera: Harun UYANIK - İstanbul - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Göç ve Ekonomik Uyum Çalıştayına katıldı. İstanbul'taki toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Soylu, yıl başından bugüne kadar 75 bin 172 kaçak...
GÜNDEM 21.10.2019, 11:33
Haber-Kamera: Harun UYANIK - İstanbul - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Göç ve Ekonomik Uyum Çalıştayına katıldı.
İstanbul'taki toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Soylu, yıl başından bugüne kadar 75 bin 172 kaçak göçmenin sınır dışı edildiğini belirtti. Soylu, "Yıl sonunda tahminimiz 90-95 bin civarında" diye konuştu.
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