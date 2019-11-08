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İSTANBUL - SON BİR AYDA 510 KİLO UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ (1)
İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir ay içerisinde yaptığı 12 operasyonda 510 kilo uyuşturucu madde, 610 uyuşturucu hap ve hassas teraziler ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan...
GÜNDEM 08.11.2019, 11:22
İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir ay içerisinde yaptığı 12 operasyonda 510 kilo uyuşturucu madde, 610 uyuşturucu hap ve hassas teraziler ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 30 kişi tutuklandı. Yapılan Narkotik operasyonları polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Görüntü Dökümü
Görüntü Dökümü
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-Narkotik operasyonlarından görüntüler
-Genel ve detaylar
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