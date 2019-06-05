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İSTANBUL SOKAKLARININ "SÜPER" GÜLÜ (Havadan görüntülerle)

Ali AKSOYER-Yılmaz BEZGİN /İSTANBUL, () İSTANBUL'un park ve bahçelerin yanı sıra yol kenarlarını da süsleyen, yılda 700 bin kökün dikildiği "Meyland gülü" -35 dereceden 50 derece sıcaklık arasında yaşayabiliyor, hava kirliğinden ve...

İSTANBUL SOKAKLARININ "SÜPER" GÜLÜ (Havadan görüntülerle)

Ali AKSOYER-Yılmaz BEZGİN /İSTANBUL, () İSTANBUL'un park ve bahçelerin yanı sıra yol kenarlarını da süsleyen, yılda 700 bin kökün dikildiği "Meyland gülü" -35 dereceden 50 derece sıcaklık arasında yaşayabiliyor, hava kirliğinden ve egzoz gazından etkilenmiyor. Türkiye'de patentli olarak üretilen güller, dikim öncesi yetiştirildiği ve saksılandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait Alibeyköy'deki fidanlıkta kartpostallık manzaralar oluşturdu. . Bu süper güller fidanlıkta vatandaşlara da satılıyor.
Bugünler de İstanbul'un park ve bahçelerinin yanı sıra yol kenarlarını süsleyen renk renk güllerin İstanbul'daki yetiştirme adresi İBB'ye ait  Alibeyköy fidanlığı. Pamukova, Bursa ve Sapanca'da üretimi yapılan güllerin çelik olarak İstanbul'a getirildikten sonra fidanlıkta saksılanarak dikim öncesi büyümeleri sağlanıyor.

SÜPER GÜL 
Büyüleyici renkleriyle dikkat çeken "Meyland" güllerinin özellikleri ise oldukça dikkat çekici. Narin bir çiçek olarak bilinen güllerin bir türü  Meyland gülleri -35 derece ile 50 derece sıcaklık arasında yaşayabiliyor. Verimsiz ve çorak topraklarda yaşayabildiği öğrenilen bu güller hava kirliliği ve egzoz gazına karşıda oldukça dayanıklı. Ayrıca yılın 8 ayı çiçekli olarak kalıyor.

YILDA 700 BİN ADET DİKİLİYOR
Türkiye'de patentli olarak üretilen Meyland güllerinden yılda 700 bin kökün İstanbul'a dikildiği belirtildi. Her yıl Kasım ayında yapılan derin budamayla birlikte verimliliği artan ve büyüyen Meyland gülleri İstanbul'un her köşesini sarmaya devam ediyor. İBB' ye ait fidanlıkta dikim öncesi sıralanan renk renk güller ise kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

Görüntü dökümü:
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-HAVADAN GÖRÜNTÜLER
-Gül bahçelerinin görüntüsü
-Güllerden detaylar
-Gül almaya gelenler
-Röp
-Genel ve detaylar

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