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 İSTANBUL -ŞİŞLİ'DEKİ SİLAHLI SALDIRI: ÖRFİ ÇETİNKAYA'NIN ESKİ ORTAĞI NAYIR TUTUKLANDI

Ali AKSOYER - İstanbul - ŞİŞLİ'de bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyı azmettirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında uyuşturucu kaçakçısı Örfi Çetinkaya'nın...

 İSTANBUL -ŞİŞLİ'DEKİ SİLAHLI SALDIRI: ÖRFİ ÇETİNKAYA'NIN ESKİ ORTAĞI NAYIR TUTUKLANDI

Ali AKSOYER - İstanbul - ŞİŞLİ'de bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyı azmettirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında uyuşturucu kaçakçısı Örfi Çetinkaya'nın eski ortaklarından Cemal Nayır da yer alıyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 Kasım 2018'de Şişli'de lüks araca düzenlenen saldırıda Murat Çarık ölürken Murat Bakaç ise yaralandı.
Güvenlik kamerası kayıtları ve çevredekilerin ifadeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ekipler, saldırganların kimliklerini tespit etti. Polis ekipleri, saldırı talimatını uyuşturucu ticareti ve çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Cemal Nayır'ın verdiğini belirledi.
Soruşturma kapsamında, 31 Mayıs'ta İstanbul merkezli 2 ilde 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Nayır ve tetikçi oldukları belirtilen 2 kişinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler dün adliyeye sevk edildi.  Şüphelilerden Cemal Nayır ve tetikçi olduğu kaydedilen 2 kişi tutuklanırken 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞINDAN TUTUKLANMIŞTI
Örfi Çetinkaya'nın eski ortaklarından Nayır uğradığı kalaşnikoflu saldırıda ağır yaralanarak tekerlekli sandalyeye mahkum kalmıştı. Cemal Nayır, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın 25 Eylül 2007'de düzenlediği ve 80 kilogram eroinin yakalandığı operasyon kapsamında tutuklanmıştı.

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