 İSTANBUL - ŞİŞLİ BELEDİYE BİNASINDA YANGIN (1)

İstanbul
Şişli Belediyesi binasının bodrum katında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevkedildi.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
İstanbul Şişli Belediyesi binasının bodrum katında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevkedildi. Görüntü Dökümü: ------------- -Olay yerinden görüntüler
15 Şubat 2019 Cuma 12:25
İstanbul
Şişli Belediyesi binasının bodrum katında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevkedildi.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
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