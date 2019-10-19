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İSTANBUL - SİS ALTINDAKİ YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu. İstanbul'u üstüne çöken sis doyumsuz manzaralar da oluşturdu. İstanbul'un boğaz köprüleri sis altında kaldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim köprüsü havadan...
GÜNDEM 19.10.2019, 13:13
İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu. İstanbul'u üstüne çöken sis doyumsuz manzaralar da oluşturdu. İstanbul'un boğaz köprüleri sis altında kaldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim köprüsü havadan da görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
Görüntü Dökümü:
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-Sis altındaki Yavuz Sultan Selim köprüsü
21°
sisli
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