İSTANBUL- SİLİVRİ'DE İTFAİYE ARACI DEVRİLDİ: 3 YARALI

Alparslan ERMİŞ - İstanbul - SİLİVRİ'de bir yangına giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 itfaiye eri hafif yaralandı.

Silivri'deki kaza saat 12.30 sıralarında meydana geldi.

D-100 Karayolu Edirne istikameti yanyol Silivri girişinde, yangına giden bir itfaiye aracı kaza yaptı. Devrilen araçtaki 3 itfaiye eri yaralandı. Yaralı itfaiye erleri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı itfaiyecilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye aracının kaldırılma çalışmaları sırasında trafik aksadı.

Görüntü Dökümü:

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-Devrilen itfaiye aracı

-Çalışmalar

