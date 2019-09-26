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İSTANBUL - SİLİVRİ'DE EVLERİNE GİRMEYENLER MEYDANLARDA YATIYOR
Haber-Kamera: Alparslan ERMİŞ / İSTANBUL, () Depremin merkezin en yakın ilçe Silivri'de evlerine giremeyenler sokaklarda kalıyor. Depremin ardından saatlerdir meydanlara çıkan vatandaşlar, yanlarında yorgan ve yastık aldı. Gece evlerinde kalamayacaklarını...
GÜNDEM 26.09.2019, 20:49
Haber-Kamera: Alparslan ERMİŞ / İSTANBUL, ()
Depremin merkezin en yakın ilçe Silivri'de evlerine giremeyenler sokaklarda kalıyor.
Depremin ardından saatlerdir meydanlara çıkan vatandaşlar, yanlarında yorgan ve yastık aldı. Gece evlerinde kalamayacaklarını belirten vatandaşlar, park ve bahçelerde bu geceyi geçirecekler.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Meydandaki vatandaşlar
- Yemek yiyenler
- Genel ve detaylar
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